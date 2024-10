Liam Neeson: «Ho chiuso con l'amore: le relazioni sono acqua passata» (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attore, che è stato sposato con Natasha Richardson fino alla sua tragica morte, oggi preferisce stare da solo. Il suo giorno libero ideale prevede una lunga dormita e un libro giallo Vanityfair.it - Liam Neeson: «Ho chiuso con l'amore: le relazioni sono acqua passata» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attore, che è stato sposato con Natasha Richardson fino alla sua tragica morte, oggi preferisce stare da solo. Il suo giorno libero ideale prevede una lunga dormita e un libro giallo

Mister Movie | Liam Neeson : “Concentrato sulla famiglia e sulla tranquillità” - Liam Neeson e l’addio agli appuntamenti: una vita di serenità e riflessione Sebbene abbia avuto una relazione di due anni con Freya St. Dopo la tragica scomparsa della moglie Natasha Richardson nel 2009, a causa di un incidente sugli sci, Neeson ha affrontato un lungo percorso di dolore e guarigione. (Mistermovie.it)

Liam Neeson pensa al suo ritiro dai film action : "A un certo punto bisogna fermarsi" - Gli impegni di Neeson nei film action Intervistato da People, Liam Neeson ha sottolineato: "Ho 72 anni, bisogna fermarsi a un certo punto". L'attore ha spiegato: "Non puoi ingannare gli spettatori. Non voglio …. A sostituirlo nelle sequenze più difficili e che richiedono un impegno particolarmente eccessivo dal punto di vista fisico, è Mark Vanselow. (Movieplayer.it)

Liam Neeson e Natasha Richardson : una tragedia che ha segnato Hollywood - In un’intervista, ha rivelato di come ancora oggi si senta “una gamba del tavolo spezzata“, incapace di trovare stabilità senza la sua compagna di vita. Dopo essere stata dichiarata cerebralmente morta, la famiglia prese la difficile decisione di staccare le macchine che la tenevano in vita. La tragica storia d’amore di Liam Neeson e Natasha Richardson (Credits: ANSA) – VelvetMagTra loro è stato subito amore, tant’è che sono convolati a nozze il 3 luglio 1994. (Velvetmag.it)