Investimento mortale lungo l'Appia: denunciato dai carabinieri 42enne pirata della strada (Di giovedì 24 ottobre 2024) Investimento mortale sulla Statale 7: Indagini in Corso Il 23 ottobre 2024, i carabinieri della Stazione di Formia, in collaborazione con la Sezione Radiomobile di Scauri, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 42 anni, cittadino statunitense, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. L'accusa è di omicidio stradale e omissione di soccorso a seguito di un incidente mortale avvenuto lungo la strada statale 7 var. al chilometro 1+400. Nelle prime ore del mattino di ieri, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo, alla guida della propria Audi TT, avrebbe investito, causando la morte di Maria Smical, una donna 63enne di nazionalità rumena. Successivamente, la stessa autovettura è entrata in collisione con una Fiat 500, condotta da una donna di 46 anni, residente a Minturno.

