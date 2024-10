Thesocialpost.it - Iniettano 80 dosi di insulina ma dovevano essere 8: muore paziente

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio per due medici e quattro infermieri dell’ospedale Galliera di Genova, accusati di omicidio colposo in relazione alla tragica morte di un uomo di 70 anni. L’episodio risale a gennaio dello scorso anno, quando al, G.B., vennero somministrate per errore 80diinvece delle 8 prescritte. Questo grave errore portò l’uomo a entrare in coma e, dopo 16 giorni di sofferenze, al decesso. L’errore fatale fu causato da un refuso nel trasferimento delle informazioni dal diario clinico delal software utilizzato per annotare le terapie da somministrare ai pazienti. La pm Daniela Pischetola ha quindi avviato un’indagine per far luce sulle responsabilità di questo tragico evento.