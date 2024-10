Quotidiano.net - Forza Nuova e Casa Pound, 'nessun mercenario a Kiev'

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Italia e di Forzenon stanno assoldando alcunper combattere in Ucraina contro la Russia. Lo affermano due differenti note replicando a quanto affermato ieri da fonti ufficiali russe. "Il nostro movimento - afferma oggiItalia replicando all'accusa rivolta da Rodion Miroshnik, il diplomatico del ministero degli Esteri russo incaricato dei dossier sui "crimini del regime di" di essere reclutatori di mercenari per l'Ucraina - pur sostenendo il popolo ucraino nella sua sacrosanta lotta, fa politica alla luce del sole e non reclutamento clandestino. Abbiamo sempre espresso pubblicamente e criticamente le nostre posizioni a proposito della guerra in Ucraina. Riteniamo fuorviante e fumoso ogni tentativo della classe dirigente russa di utilizzare noi come capro espiatorio delle proprie azioni".