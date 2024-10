ESCLUSIVA IN – Muraro: «Asllani lo consigliai all’Inter! Frattesi titolare ovunque» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Carlo Muraro, allenatore di calcio ed ex giocatore di Inter, Udinese e Varese, tra le altre, ha parlato in ESCLUSIVA a Inter-News.it. La sfida diretta tra i nerazzurri e la Juventus, la crescita di Davide Frattesi e le grandi potenzialità di Kristjan Asllani sono stati alcuni dei temi trattati. Muraro, l’Inter sembra aver trovato la svolta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Dopo il match di oggi contro lo Young Boys se la vedrà con la Juventus. Cosa si aspetta dallo scontro? Credo che l’Inter si misurerà con la sfida cercando di imporre il suo gioco. La Juventus rimane un ostacolo difficoltoso, tenuto conto del fatto che sia la miglior difesa con un solo gol subito. Sarà difficile segnare, ma penso che alla fine l’Inter possa anche vincere e togliersi questa soddisfazione. Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Muraro: «Asllani lo consigliai all’Inter! Frattesi titolare ovunque» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Carlo, allenatore di calcio ed ex giocatore di Inter, Udinese e Varese, tra le altre, ha parlato ina Inter-News.it. La sfida diretta tra i nerazzurri e la Juventus, la crescita di Davidee le grandi potenzialità di Kristjansono stati alcuni dei temi trattati., l’Inter sembra aver trovato la svolta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Dopo il match di oggi contro lo Young Boys se la vedrà con la Juventus. Cosa si aspetta dallo scontro? Credo che l’Inter si misurerà con la sfida cercando di imporre il suo gioco. La Juventus rimane un ostacolo difficoltoso, tenuto conto del fatto che sia la miglior difesa con un solo gol subito. Sarà difficile segnare, ma penso che alla fine l’Inter possa anche vincere e togliersi questa soddisfazione.

