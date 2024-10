Chiara Iezzi e i retroscena sulla separazione dalla sorella Paola (Di giovedì 24 ottobre 2024) Monica Setta nell’ultima puntata di Storie di Donne al Bivio ha ospitato Chiara Iezzi. La cantante ha parlato del libro scritto con Paola, ‘Sisters’, del ritorno al Festival di Sanremo, ma soprattutto dei retroscena sul periodo in cui si è dedicata ai progetti da “solista”. Chiara Iezzi ha spiegato come mai lei e Paola hanno sentito la necessità di separarsi artisticamente nel 2013. Attrice, Cantautrice, Cantante, Queen Of Pop#StorieDiDonneAlBivio pic.twitter.com/UzMWBpwGpN — Willy Wonka (@cvntcontessa) October 23, 2024 Paola e Chiara anche senza contratto hanno sempre pubblicato album che oggi alcuni se li sognano. #storiedidonnealbivio pic.twitter.com/wY9s5xWVFD — Willy Wonka (@cvntcontessa) October 23, 2024 Chiara Iezzi: “Eravamo terrorizzate prima di tornare”. Biccy.it - Chiara Iezzi e i retroscena sulla separazione dalla sorella Paola Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Monica Setta nell’ultima puntata di Storie di Donne al Bivio ha ospitato. La cantante ha parlato del libro scritto con, ‘Sisters’, del ritorno al Festival di Sanremo, ma soprattutto deisul periodo in cui si è dedicata ai progetti da “solista”.ha spiegato come mai lei ehanno sentito la necessità di separarsi artisticamente nel 2013. Attrice, Cantautrice, Cantante, Queen Of Pop#StorieDiDonneAlBivio pic.twitter.com/UzMWBpwGpN — Willy Wonka (@cvntcontessa) October 23, 2024anche senza contratto hanno sempre pubblicato album che oggi alcuni se li sognano. #storiedidonnealbivio pic.twitter.com/wY9s5xWVFD — Willy Wonka (@cvntcontessa) October 23, 2024: “Eravamo terrorizzate prima di tornare”.

