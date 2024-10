Piperspettacoloitaliano.it - Che fine ha fatto la moglie di Cecchini in Don Matteo, come è morta la prima compagna Caterina Cecchini

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi felicemente sposato con Elisa Olivieri, ma chehaladi? Oggi il Maresciallo Ninoè felicemente sposato con Elisa Olivieri, la madre di Anna, ma in Dontutti ricordano anche, ovvero lastorica di Nino, sparita senza una spiegazione valida. O almeno nel primo episodio della stagione 12 viene riferito dal personaggio interpretato da Nino Frassica che suaè scomparsa dopo 3 anni dalladella stagione 11. Ancora oggi sono sconosciute le cause dell’addio dell’attrice, attiva nella fiction dal 2001 al 2018.ladiin Don? PerchéSylos Labini ha lasciato Don? Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’attriceSylos Labini, ma sappiamo che il suo addio è stato concordato da entrambi le parti, produzione e attrice.