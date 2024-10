WWE: Chelsea Green e Piper Niven invadono NXT (Di mercoledì 23 ottobre 2024) NXT sorprende il pubblico ogni settimana, e l’episodio della scorsa notte non ha fatto eccezione. La serata è iniziata con Lash Legend e Jakara Jackson che hanno affrontato IYO Sky e Kairi Sane. L’entusiasmo dell’NXT Arena era alle stelle mentre i due team si sfidavano in una battaglia intensa. I fan erano completamente coinvolti, ma nessuno poteva immaginare che l’inaspettato fosse dietro l’angolo. Halloween Havoc si avvicina: Green e Niven scatenano il caos Quando il match ha raggiunto il suo culmine, l’azione è stata improvvisamente interrotta da Chelsea Green e Piper Niven. Il duo ha invaso il ring, attaccando tutti senza esitazione. Con il caos ormai fuori controllo, l’arbitro non ha avuto altra scelta che interrompere il match con una squalifica. Chelsea Green e Piper Niven, hanno celebrato il loro grande momento, ergendosi trionfanti al centro del ring. Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green e Piper Niven invadono NXT Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) NXT sorprende il pubblico ogni settimana, e l’episodio della scorsa notte non ha fatto eccezione. La serata è iniziata con Lash Legend e Jakara Jackson che hanno affrontato IYO Sky e Kairi Sane. L’entusiasmo dell’NXT Arena era alle stelle mentre i due team si sfidavano in una battaglia intensa. I fan erano completamente coinvolti, ma nessuno poteva immaginare che l’inaspettato fosse dietro l’angolo. Halloween Havoc si avvicina:scatenano il caos Quando il match ha raggiunto il suo culmine, l’azione è stata improvvisamente interrotta da. Il duo ha invaso il ring, attaccando tutti senza esitazione. Con il caos ormai fuori controllo, l’arbitro non ha avuto altra scelta che interrompere il match con una squalifica., hanno celebrato il loro grande momento, ergendosi trionfanti al centro del ring.

