Torna Corriamo al Tiburtino | Ritorna la gara podistica di Roma con percorso di 99 km

Torna "Corriamo al Tiburtino": Ritorna la gara podistica di Roma con percorso di 9,9 km

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 novembre 2024 si svolgerà la XXII edizione della manifestazioneal”, un evento che combina la competizione sportiva con la possibilità di partecipazione per i non professionisti. Lasi snoderà su unpianeggiante di 9,9 chilometri, attraversando i quartieriIII e Colli Aniene. Attesi partecipanti di tutte le età, gli organizzatori hanno preparato un evento attento alla sicurezza e al benessere dei corridori. Dettagli dell’evento e modalità di iscrizione L’appuntamento è fissato per le ore 8:00 con partenza programmata alle 10:00 in via Mozart. I partecipanti possono iscriversi per un costo di 14 euro, e l’organizzazione ha predisposto diverse modalità di registrazione sia online che offline. Le iscrizioni possono essere effettuate sul portale Endu con pagamento tramite carta di credito o bonifico.