Noemi Bocchi come Ilary Blasi: l’attacco frontale di Fabrizio Corona a Francesco Totti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tramite i suoi canali social (e, nello specifico, tramite Telegram) Fabrizio Corona ha accusato Francesco Totti di tradire la sua attuale compagna. In un panorama mediatico sempre più affamato di gossip e rivelazioni, emerge una nuova indiscrezione che vede al centro l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Questa volta, a lanciare l’accusa è Fabrizio Corona, figura controversa e noto per le sue dichiarazioni spesso al limite. Attraverso il suo canale Telegram, Corona ha diffuso quella che potrebbe essere definita una vera e propria bomba mediatica: secondo lui, Totti avrebbe tradito e continuerebbe a tradire la sua attuale compagna, Noemi Bocchi. Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi? La grave accusa di Fabrizio Corona – Foto Ansa – notizie.comLa notizia ha immediatamente scatenato un vespaio nel mondo del gossip italiano. Notizie.com - Noemi Bocchi come Ilary Blasi: l’attacco frontale di Fabrizio Corona a Francesco Totti Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tramite i suoi canali social (e, nello specifico, tramite Telegram)ha accusatodi tradire la sua attuale compagna. In un panorama mediatico sempre più affamato di gossip e rivelazioni, emerge una nuova indiscrezione che vede al centro l’ex capitano della Roma,. Questa volta, a lanciare l’accusa è, figura controversa e noto per le sue dichiarazioni spesso al limite. Attraverso il suo canale Telegram,ha diffuso quella che potrebbe essere definita una vera e propria bomba mediatica: secondo lui,avrebbe tradito e continuerebbe a tradire la sua attuale compagna,ha tradito? La grave accusa di– Foto Ansa – notizie.comLa notizia ha immediatamente scatenato un vespaio nel mondo del gossip italiano.

