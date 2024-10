Iodonna.it - La mostra dedicata alla vita straordinaria di una donna che ha fatto della moda una forma di espressione e di empowerment

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In oltre mezzo secolo di carriera nella, non ha mai smesso di innovare ed essere un riferimento per molti designer. A 77 anni, Diane von Fürstenberg continua a essere una forza creativa e un modello diindipendente. Laa Los Angeles a lei, Diane von Fürstenberg: Woman Before Fashion, è un tributosua, al suo lavoro e all’impatto che ha avuto su milioni di donne in tutto il mondo. Il celebre wrap dress, creato nel 1974, non è solo un capo di, ma un simbolo di emancipazione.