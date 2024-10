Donnapop.it - Il gossip che non ti aspetti: Belen Rodriguez paparazzata tra le braccia di Fabrizio Corona!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)hanno avuto una storia d’amore che ha fatto grande scalpore, finita ormai oltre 12 anni fa. Nonostante la rottura, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti, come confermato da entrambi nel corso del tempo. In più occasioni, nelle loro dichiarazioni pubbliche, siachehanno sempre speso belle parole l’uno per l’altra. Quando la showgirl argentina è sparita dai radar, è stato proprioa far luce sulla tremenda situazione che stava vivendo, dovuta sia alla depressione che ai continui tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino. Ancora, poi,nello studio di Belve ha raccontato di aver avuto nei confronti diun atteggiamento sbagliato, volto soprattutto al fare scandalo, senza preoccuparsi dei sentimenti della sua ex fidanzata.