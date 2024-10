I piani di Della Valle: “Potremmo tornare di nuovo in Borsa. Voglio delegare di più” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fermo, 23 ottobre 2024 – E’ stato un anno intenso, il 2024 per il Gruppo Tod’s: ha lasciato la Borsa, ha aperto al Fondo Catterton (ha il 36% di Tod’s), nominato un nuovo board e un nuovo amministratore delegato, ma l’industriale calzaturiero di Casette d’Ete, Diego Della Valle rivela di guardare ancora con occhio benevolo alla Borsa (24 anni fa, è stato il primo gruppo familiare del mondo Della moda a quotarsi) tanto da non escludere un possibile ritorno, quando saranno maturi i tempi su cui sta lavorando per dare continuità e un nuovo futuro a Tod’s: “Adesso abbiamo preferito restarne fuori, ma quando vedremo che l’azienda è pronta – ha dichiarato al Milano Fashion Global Summit - non è detto che non torniamo”. Sul perché del delisting “ci siamo trovati ad avere necessità di svilupparci molto in fretta e di investire molto denaro per lo sviluppo del Gruppo. Ilrestodelcarlino.it - I piani di Della Valle: “Potremmo tornare di nuovo in Borsa. Voglio delegare di più” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fermo, 23 ottobre 2024 – E’ stato un anno intenso, il 2024 per il Gruppo Tod’s: ha lasciato la, ha aperto al Fondo Catterton (ha il 36% di Tod’s), nominato unboard e unamministratore delegato, ma l’industriale calzaturiero di Casette d’Ete, Diegorivela di guardare ancora con occhio benevolo alla(24 anni fa, è stato il primo gruppo familiare del mondomoda a quotarsi) tanto da non escludere un possibile ritorno, quando saranno maturi i tempi su cui sta lavorando per dare continuità e unfuturo a Tod’s: “Adesso abbiamo preferito restarne fuori, ma quando vedremo che l’azienda è pronta – ha dichiarato al Milano Fashion Global Summit - non è detto che non torniamo”. Sul perché del delisting “ci siamo trovati ad avere necessità di svilupparci molto in fretta e di investire molto denaro per lo sviluppo del Gruppo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poste sale in Borsa al nuovo massimo storico - Sono ora nuovamente sotto esame "tempi e modalità" dell'offerta che, per tempi tecnici, dovrebbe slittare ora almeno alla seconda metà di novembre, dopo il cda del 6 novembre per l'approvazione dei risultati dei primi 9 mesi. In un anno il valore delle azioni è aumentato di circa il 35%. Il nodo è probabilmente più sulle modalità dell'offerta di azioni del Tesoro che non sui tempi considerando ... (Quotidiano.net)

Poste sale in Borsa al nuovo massimo storico - In un anno il valore delle azioni è aumentato di circa il 35%. Il nodo è probabilmente più sulle modalità dell'offerta di azioni del Tesoro che non sui tempi considerando che le condizioni di mercato appaiono favorevoli: a fine giornata di contrattazioni le azioni hanno aggiornato il massimo storico a 13,375 euro, il rialzo del 3%, con un picco oggi a 13,455 euro. (Quotidiano.net)

Azimut nuovo sponsor della Juventus - titolo a +2% in Borsa - Ma non solo, perché oltre allo sponsor sulla maglia, sarà presente sui led a bordo campo nelle partite casalinghe di campionato e di Coppa Italia. Oltre al brand principale, sarà coinvolta anche Beewise, applicazione di investimento del gruppo Azimut pensata per i giovani, ma rivolta anche a un pubblico più ampio, che permette di investire gradualmente a partire da 10 euro e punta a educare sui ... (Quifinanza.it)