Titoli di specializzazione conseguiti all’estero, ci sarà più trasparenza: provvedimenti di riconoscimento inviati anche a USR. Ministero chiarisce (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo richiesta inviata dalla Flc Cgil il Ministero dell'istruzione e del merito fa chiarezza sulla procedura di riconoscimento dei Titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. L'articolo Titoli di specializzazione conseguiti all’estero, ci sarà più trasparenza: provvedimenti di riconoscimento inviati anche a USR. Ministero chiarisce . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo richiesta inviata dalla Flc Cgil ildell'istruzione e del merito fa chiarezza sulla procedura dideidisul sostegnoall'estero. L'articolodi, cipiùdia USR.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riconoscimento dei titoli di specializzazione esteri: il ministero risponde alla FLC CGIL - Il MIM, su richiesta della FLC CGIL, risponde chiarendo le procedure corrette di comunicazione dei provvedimenti di conclusione delle istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. (flcgil.it)

Carenza di infermieri? Il Piemonte rivolge lo sguardo all’India. - La scelta di importare infermieri indiani solleva dubbi sulla qualità delle prestazioni e sulla gestione della crisi ... (giornalelavoce.it)

Concorso pubblico Inps 2024: scopri il bando per 1069 medici, requisiti e guida completa per l'invio della domanda - Concorso pubblico Inps 2024: Bando per 1069 medici, requisiti e guida completa per l'invio della domanda. L' INPS ha aperto un concorso pubblico per ... (gazzettadelsud.it)