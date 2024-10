Oasport.it - L’astro nascente Medea Falcioni: “Sogno di entrare in Luna Rossa. Sto bruciando le tappe, ma la scuola è importante”

(Di martedì 22 ottobre 2024) La vela italiana è in grande fermento e continua a sfornare dei giovani talenti che potranno togliersi in futuro delle soddisfazioni importanti. Tra questi c’è anche, enfant prodige del windsurf già in grado di bruciare leconquistando a soli 13 anni il titolo europeo U19 e l’oro mondiale U15 nella classe IQFoil, oltre ad altri risultati di prestigio nelle varie regate internazionali delle ultime due stagioni. L’anconetana classe 2010, ai microfoni di OA Sport, si è raccontata a 360 gradi parlando del suo rapporto con la vela e dei suoi sogni nel cassetto a livello sportivo e personale. Come è nata la tua passione per la vela e come ti sei avvicinata a questo sport? “Ho iniziato ad andare in barca quando ero molto piccola. Mio padre e mio nonno mi portavano sul loro cabinato. Ma è stato grazie a mio nonno che ho frequentato il primo corso divela nel 2018.