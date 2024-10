Topalovic, Young Boys-Inter può essere la scintilla: una speranza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luka Topalovic aspira a trovare anche all’Inter quel rendimento che mostra abitualmente con la Slovenia U-21. La prossima sfida con lo Young Boys può rappresentare l’occasione per la svolta. LA SITUAZIONE – L’inizio di stagione di Luka Topalovic può essere riassunto in maniera ideale con la proverbiale espressione di “rendimento dalle due facce” tra squadra di club e Nazionale. Il calciatore nerazzurro, con la Slovenia U-21, è riuscito ad essere molto spesso decisivo, resistendo con personalità al peso della 10 per guidare la sua Nazionale verso gli obiettivi auspicati. Diverso il discorso per quanto riguarda il suo rendimento con l’Inter Primavera, con cui lo sloveno non è ancora riuscito a trovare quel feeling necessario per agire al meglio sul rettangolo di gioco. Inter-news.it - Topalovic, Young Boys-Inter può essere la scintilla: una speranza Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lukaaspira a trovare anche all’quel rendimento che mostra abitualmente con la Slovenia U-21. La prossima sfida con lopuò rappresentare l’occasione per la svolta. LA SITUAZIONE – L’inizio di stagione di Lukapuòriassunto in maniera ideale con la proverbiale espressione di “rendimento dalle due facce” tra squadra di club e Nazionale. Il calciatore nerazzurro, con la Slovenia U-21, è riuscito admolto spesso decisivo, resistendo con personalità al peso della 10 per guidare la sua Nazionale verso gli obiettivi auspicati. Diverso il discorso per quanto riguarda il suo rendimento con l’Primavera, con cui lo sloveno non è ancora riuscito a trovare quel feeling necessario per agire al meglio sul rettangolo di gioco.

