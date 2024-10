Ilrestodelcarlino.it - Strade riaperte a Bologna dopo l’alluvione: ok a via Andrea Costa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Finalmente una buona notizia perla terribile alluvione che l’ha profondamente segnata.due giornate di traffico impazzito, martedì 22 alle 5 del mattino riapre al traffico via. Per la giornata di domani, martedì 22 ottobre, rimarranno spente solo le telecamere delle preferenziali die Saragozza mentre verranno riattivate quelle nel resto della città. Volontari via, parrocchia san Paolo al Ravone, protezione civile Sempre domani, nel corso della mattinata,il lavaggio della strada, riaprirà anche viale Togliatti (ossia gli stradoni) all’altezza della rotonda Croce. Più complessa la situazione del tunnel di viale Sabena che richiederà ancora qualche giorno di lavoro, sia per la quantità di acqua da rimuovere che per la situazione della rete elettrica e di illuminazione.