Liberoquotidiano.it - "Non sei il nostro re". La senatrice aborigena australiana urla a Re Carlo: allontanata

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Laindigena Lidia Thorpe è statadalla sala dove si teneva, in parlamento, il ricevimento per ReIII: dopo che il sovrano britannico ha stretto la mano al Primo Ministro australiano Anthony Albanese, laha iniziato are "non sei il mio re", "ridateci ciò che ci avete rubato", "questa non è la vostra terra, tu non sei il mio re, non sei ilre". Thorpe è statadalla sicurezza e scortata fuori dall'aula, mentre ancora gridava in segno di protesta.