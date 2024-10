Superguidatv.it - “Mike”, intervista a Claudio Gioè, Valentina Romani, Elia Nuzzolo e il regista Giuseppe Bonito

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Bongiorno è stato per tutti il Garibaldi della televisione. Ha saputo unire l’Italia davanti al piccolo schermo dando alla tv nazionale una ben precisa identità. E proprio per omaggiarlo a cent’anni dalla nascita, la Rai ha deciso di dedicargli una serie tv, “” che andrà in onda il 21 e il 22 ottobre su Raiuno in prima serata e che è stata presentata al Festival del Cinema di Roma. A vestire i panni del re del quiz l’attore. Una bella sfida per l’attore palermitano che ha definito quello diil ruolo più significativo della sua carriera. Ad interpretare invece la moglie Daniela Zuccoli, la talentuosa