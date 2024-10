Gli italiani dicono basta all’invio di armi e vogliono in ritiro delle truppe in Libano: il sondaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli attacchi dell’esercito israeliano contro le postazioni dell’Unifil in Libano hanno sollevato un dibattito sull’efficacia della missione di pace delle Nazioni Unite e sul ruolo del contingente italiano nella regione. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Noto Sondaggi per Repubblica, le recenti tensioni in Libano hanno influenzato profondamente l’opinione pubblica italiana. Circa il 53% degli intervistati ritiene che il governo dovrebbe ritirare le truppe italiane se gli attacchi israeliani continuassero a colpire i caschi blu. In aggiunta, il comportamento ostile dell’IDF nei confronti dell’Unifil ha portato a un forte consenso tra la popolazione: il 61% degli italiani pensa che l’Italia non debba più inviare armi a Israele. Thesocialpost.it - Gli italiani dicono basta all’invio di armi e vogliono in ritiro delle truppe in Libano: il sondaggio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli attacchi dell’esercito israeliano contro le postazioni dell’Unifil inhanno sollevato un dibattito sull’efficacia della missione di paceNazioni Unite e sul ruolo del contingente italiano nella regione. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Noto Sondaggi per Repubblica, le recenti tensioni inhanno influenzato profondamente l’opinione pubblica italiana. Circa il 53% degli intervistati ritiene che il governo dovrebbe ritirare leitaliane se gli attacchi israeliani continuassero a colpire i caschi blu. In aggiunta, il comportamento ostile dell’IDF nei confronti dell’Unifil ha portato a un forte consenso tra la popolazione: il 61% deglipensa che l’Italia non debba più inviarea Israele.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"O si cambia mandato o ci si ritira". Generale Vannacci bombarda : la verità sui soldati italiani in Libano - Le sembra una risoluzione pacifica quella che è in atto nel sud del Libano? Assolutamente no. E poi i decisori che sono a New York”, conclude quindi il generale. La missione Unifil oltretutto aveva un mandato, quello di garantire l'inoffensività delle parti in gioco, quindi evidentemente questo mandato è venuto meno, vuoi perché non sono stati messi in condizione di portarlo a termine, vuoi per ... (Liberoquotidiano.it)

Libano : "Caschi blu" italiani individuano ordigni esplosivi incendiari - Una serie di ordigni esplosivi incendiari posizionati lungo la strada che conduce alla base operativa avanzata UNP 1-32A, nel sud del Libano, è stata individuata questa mattina da una pattuglia del contingente italiano di UNIFIL durante un movimento logistico. . Un team di artificieri del contingente nazionale, intervenuto sul posto, ha messo in sicurezza l'area ma non ha potuto completare le ... (Liberoquotidiano.it)

Libano - caschi blu italiani individuano ordigni esplosivi su strada per base Unifil - (Adnkronos) – Una serie di ordigni esplosivi incendiari posizionati lungo la strada che conduce alla base operativa avanzata UNP 1-32A,… L'articolo Libano, caschi blu italiani individuano ordigni esplosivi su strada per base Unifil proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)