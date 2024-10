Alluvione in Emilia-Romagna: Danni alle Strutture Sanitarie e Interventi di Ripristino in Corso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le intense piogge che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel fine settimana sCorso hanno causato significativi Danni alle infraStrutture Sanitarie della regione. A seguito degli eventi meteorologici avversi, sono attualmente in atto operazioni di Ripristino nelle varie Strutture, al fine di ripristinare i servizi essenziali per l’utenza. Vediamo nel dettaglio quali sono le conseguenze e le misure adottate per affrontare questa emergenza. Evacuazioni e trasferimenti nei reparti ospedalieri A Bentivoglio, nel Bolognese, le autorità Sanitarie hanno disposto l’evacuazione di circa settanta pazienti dai reparti di chirurgia, medicina e geriatria. Gli ospiti sono stati trasferiti presso Strutture ospedaliere di Budrio e San Giovanni in Persiceto. Gaeta.it - Alluvione in Emilia-Romagna: Danni alle Strutture Sanitarie e Interventi di Ripristino in Corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le intense piogge che hanno colpito l’nel fine settimana shanno causato significativiinfradella regione. A seguito degli eventi meteorologici avversi, sono attualmente in atto operazioni dinelle varie, al fine di ripristinare i servizi essenziali per l’utenza. Vediamo nel dettaglio quali sono le conseguenze e le misure adottate per affrontare questa emergenza. Evacuazioni e trasferimenti nei reparti ospedalieri A Bentivoglio, nel Bolognese, le autoritàhanno disposto l’evacuazione di circa settanta pazienti dai reparti di chirurgia, medicina e geriatria. Gli ospiti sono stati trasferiti pressoospedaliere di Budrio e San Giovanni in Persiceto.

Maltempo in Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia: i danni da Nord a Sud

I disagi provocati dalle piogge delle scorse ore sono visibili in molte regioni del territorio italiano, da quelle settentrionali a quelle meridionali. Problemi sulle strade in Calabria. Continua la conta dei danni tra Bologna e Modena.

Maltempo in Emilia-Romagna, i danni degli allagamenti a Bologna

A Bologna in poche ore sono caduti 74 mm di pioggia, equivalente alle precipitazioni medie dell'intero mese di ottobre. L'esondazione dei fiumi nella regione è proseguita nella notte e l'alluvione si è estesa dall'area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza.

Danni milionari per l'alluvione di oggi, la Regione Emilia Romagna: stato di emergenza

La situazione nel Bolognese L'evento principale riguarda tutta la città metropolitana di Bologna. La Romagna Senio e Lamone stanno gestendo colmi di piena, "la Romagna non è stata toccata da questo evento", se non a Cesenatico. Il Lavino ha avuto tracimazione in sinistra, con intervento poi ha terminato, e si è riversato su campi agricoli.