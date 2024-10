Thesocialpost.it - Vanessa Villani, mandata in coma dal compagno: dopo le botte sopravvive e diventa agente di Polizia Provinciale

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Non esistono ostacoli se agiamo con fiducia e rispetto, perché avremo sempre la nostra compagna di viaggio: la forza di volontà, che ci spinge a non arrenderci mai e a ricordarci quanto vale la nostra vita.” Con queste parole,annuncia su Facebook di esseretadelladi Frosinone. Leggi anche: Tutto su Giulia Manfrini uccisa dall’aguglia imperiale: l’ultimo selfie, il salto del pesce, il soccorso degli amici La sua è una storia di coraggio e rinascita, iniziata dieci anni fa con un evento tragico che l’ha segnata profondamente. Nel marzo del 2013,, oggi 41enne, venne trovata dalla madre in uno stato di incoscienza, coperta di sangue, nella casa che condivideva con ila Ferentino. Accanto a lei c’era il figlio di tre anni, in lacrime.