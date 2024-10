Parte la Cremonese di Eugenio Corini. Esordio contro una Juve Stabia senza paura (Di domenica 20 ottobre 2024) Cremona – C’è un’attesa particolare per vedere all’opera la prima Cremonese targata Eugenio Corini. Nel pomeriggio, alle 15, la squadra grigiorossa renderà visita a una Juve Stabia che si sta dimostrando a suon di risultati una matricola terribile ed è reduce dal blitz vincente in casa della Sampdoria prima della sosta. Sin dal suo arrivo a Cremona, chiamato a rimettere in corsa la squadra per la promozione, il tecnico che ha preso il posto dell’esonerato Giovanni Stroppa ha sottolineato le insidie che accompagnano questa trasferta in Campania, dove la Cremonese dovrà fare i conti con un ambiente molto caldo e altrettanto carico per i risultati che stanno arrivando in questa stagione del ritorno in B. Tra gli aspetti da considerare, poi, bisogna inserire anche il campo del “Romeo Menti”, le cui dimensioni possono aiutare le Vespe e rivelarsi un freno per gli ospiti. Sport.quotidiano.net - Parte la Cremonese di Eugenio Corini. Esordio contro una Juve Stabia senza paura Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Cremona – C’è un’attesa particolare per vedere all’opera la primatargata. Nel pomeriggio, alle 15, la squadra grigiorossa renderà visita a unache si sta dimostrando a suon di risultati una matricola terribile ed è reduce dal blitz vincente in casa della Sampdoria prima della sosta. Sin dal suo arrivo a Cremona, chiamato a rimettere in corsa la squadra per la promozione, il tecnico che ha preso il posto dell’esonerato Giovanni Stroppa ha sottolineato le insidie che accompagnano questa trasferta in Campania, dove ladovrà fare i conti con un ambiente molto caldo e altrettanto carico per i risultati che stanno arrivando in questa stagione del ritorno in B. Tra gli aspetti da considerare, poi, bisogna inserire anche il campo del “Romeo Menti”, le cui dimensioni possono aiutare le Vespe e rivelarsi un freno per gli ospiti.

