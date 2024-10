Nuovi pini a Castel San Giorgio Graux FdI | ‘Esempio di efficienza e tutela ambientale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Fiumicino, 20 ottobre 2024 – Massimiliano, membro esecutivo della Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, ha elogiato l’iniziativa di Maccarese S.p.A., che ha recentemente piantato una decina dilungo il VialeSan, a seguito dell’abbattimento di esemplari malati. In un comunicato stampa,ha definito l’operazione un esempio virtuoso di gestione del patrimonio verde, sottolineando l’importanza di tali interventi per la sostenibilità e il miglioramento della qualità. «Voglio esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’intervento di Maccarese S.p.A. lungo il VialeSan. La sostituzione deimalati conesemplari è un gesto che va oltre la semplice manutenzione del verde urbano: è un segnale tangibile di rispetto per l’ambiente e per il nostro territorio», ha dichiarato