Biccy.it - Zayn Malik: la decisione presa dopo la morte di Liam Payne

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), a causa della prematuradel suo amico, ha deciso di posticipare la data statunitense del suo Stairway To The Sky Tour. Lo ha annunciato via social lui stesso. “Data la straziante perdita subita questa settimana, ho deciso di posticipare la tappa statunitense dello Stairway To The Sky Tour. Le date sono state riprogrammate per gennaio e le pubblicherò non appena sarà tutto pronto nei prossimi giorni. I vostri biglietti rimarranno validi per le nuove date. Vi voglio bene e vi ringrazio per la comprensione”.  Given the heartbreaking loss experienced this week, I’ve made the decision to postpone the US leg of the STAIRWAY TO THE SKY Tour. The dates are being rescheduled for January and I’ll post them as soon as it’s all set in the next few days.