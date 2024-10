Toscana sott’acqua. Si salva appeso al cartello. E a Torino esonda il Po (Di sabato 19 ottobre 2024) Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Gran parte dell’Italia ha fatto i conti con un’intensa perturbazione che ha colpito nelle ultime ore soprattutto la Toscana, ma che non ha risparmiato Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, dopo aver interessato, con effetti localmente devastanti, la Liguria. E oggi allerta rossa in gran parte del nord-est. Oltre 350 interventi di soccorso dei vigili del fuoco in meno di 24 ore per l’ondata di maltempo che ha colpito Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. Il Po ha allagato a Torino una parte del lungo fiume dei Murazzi e, date le abbondanti precipitazioni attese, la zona è stata chiuse dalla serata di ieri. In Toscana il presidente Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di calamità regionale, chiedendo che il governo attivi anche lo stato di calamità nazionale. Quotidiano.net - Toscana sott’acqua. Si salva appeso al cartello. E a Torino esonda il Po Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Gran parte dell’Italia ha fatto i conti con un’intensa perturbazione che ha colpito nelle ultime ore soprattutto la, ma che non ha risparmiato Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, dopo aver interessato, con effetti localmente devastanti, la Liguria. E oggi allerta rossa in gran parte del nord-est. Oltre 350 interventi di soccorso dei vigili del fuoco in meno di 24 ore per l’ondata di maltempo che ha colpito, Liguria ed Emilia Romagna. Il Po ha allagato auna parte del lungo fiume dei Murazzi e, date le abbondanti precipitazioni attese, la zona è stata chiuse dalla serata di ieri. Inil presidente Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di calamità regionale, chiedendo che il governo attivi anche lo stato di calamità nazionale.

