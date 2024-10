Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon prima rischia e poi batte Pan nei 100 stile libero a Shanghai! Razzetti terzo nei 200 farfalla

(Di sabato 19 ottobre 2024)non smette di stupire. In condizione ancora approssimativa, in un contesto che non ama particolarmente, dall’altra parte del mondo contro iltista mondiale della specialità, l’azzurro si prende una vittoria strepitosa nei 100che impreziosisce la seconda giornata dellatappa di Coppa del Mondo di. Una giornata che regala all’Italia anche ilposto di Albertonei 200, mentre dalla rana non arrivano le soddisfazioni attese con Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi non ancora al meglio della condizione ma entrambi in finale, giù dal podio. Non mancano i risultati di spicco come il crono fatto segnare dalla cinese Qianting Tang nei 100 rana ad un passo dal record del mondo di Ruta Meilutyte e i tempi di Leon Marchand nei 200 misti e di Regan Smith nei 100 dorso, entrambi record della manifestazione.