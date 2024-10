MotoGp, caduta per Bezzecchi durante la Sprint: “In ospedale, non ha lesioni” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente oggi durante la Sprint Race del MotoGp d'Australia, tra Bezzecchi e Vinales, entrambi finiti a terra. "Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marco Bezzecchi è vittima di una brutta caduta alla curva 1. Trasportato al centro medico del circuito per un primo check, che ha escluso lesioni, è Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente oggilaRace deld'Australia, trae Vinales, entrambi finiti a terra. "Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marcoè vittima di una bruttaalla curva 1. Trasportato al centro medico del circuito per un primo check, che ha escluso, è

MotoGP GP Australia 2024 - Bezzecchi : “Buona run - ma c’è ancora da lavorare” - Questa l’analisi di Marco Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport, dopo il terzo posto nelle pre-qualifiche del GP d’Australia 2024. La soft mi è piaciuta di più come performance. Siamo soddisfatti, ma c’è ancora da lavorare, perché domani sicuramente miglioreranno in tanti”. The post MotoGP GP Australia 2024, Bezzecchi: “Buona run, ma c’è ancora da lavorare” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

MotoGP - Marco Bezzecchi : “Buone risposte dalla moto e ottimo terzo tempo - ma domani arriveranno tutti” - Per questo motivo siamo partiti subito forte per mettere a segno tempi importanti sin da subito. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto un venerdì davvero particolare. Marco Bezzecchi chiude con un brillante terzo posto le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. (Oasport.it)