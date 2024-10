Ladro ucciso, scarcerati gestori bar (Di sabato 19 ottobre 2024) 17.31 Il gip di Milano, Tiziana Gueli, ha disposto la scarcerazione e ha concesso gli arresti domiciliari a Zhou Shu e Chongbing Liu, accusati dell'assassinio di Eros Di Ronza, l'uomo che si era introdotto furtivamente nel loro bar e aveva rubato alcune schede di Gratta e Vinci. Secondo il gip l'agire dei due titolari del bar era motivato da "manifestazione di rabbia e frustrazione" perché vedevano "il frutto del loro lavoro dileguarsi" con "ingente danno patrimoniale". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 17.31 Il gip di Milano, Tiziana Gueli, ha disposto la scarcerazione e ha concesso gli arresti domiciliari a Zhou Shu e Chongbing Liu, accusati dell'assassinio di Eros Di Ronza, l'uomo che si era introdotto furtivamente nel loro bar e aveva rubato alcune schede di Gratta e Vinci. Secondo il gip l'agire dei due titolari del bar era motivato da "manifestazione di rabbia e frustrazione" perché vedevano "il frutto del loro lavoro dileguarsi" con "ingente danno patrimoniale".

Scarcerati i baristi che hanno ucciso Eros Di Ronza - il ladro che aveva rubato i gratta e vinci - . Lo ha deciso il gip di Milano Tiziana Gueli. . Niente carcere (pero ora) ma arresti domiciliari per Zhou Shu e Chongbing Liu, accusati di omicidio per aver ucciso Eros Di Ronza che insieme a un complice aveva commesso un furto nel loro bar di viale Giovanni da Cermenate a Milano giovedì 17 ottobre. (Milanotoday.it)

Ladro ucciso a Milano - gestori del bar vanno agli arresti domiciliari - Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici Eros Di Ronza che aveva tentato di rubare, all’alba del 17 ottobre, alcuni "gratta e vinci" dal loro bar in via Giovanni da Cermenate, a Milano. .  Lo ha deciso il gip milanese Tiziana Gueli, convalidando l'arresto per omicidio volontario e disponendo per entrambi la misura dei ... (Tg24.sky.it)

Ladro ucciso a colpi di forbice - scarcerati i gestori del bar : ¬ęAndranno ai domiciliari. Erano sotto choc - ma non √® stata legittima difesa¬Ľ - Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici un ladro ? il 37enne Eros Di Ronza ? che stava tentando di portare via dei... (Leggo.it)