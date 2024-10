Femminicidio a Civitavecchia: il braccialetto elettronico non ha impedito la tragedia (Di sabato 19 ottobre 2024) Un altro tragico Femminicidio ha colpito la città di Civitavecchia, questa volta coinvolgendo il drammatico contesto dei senza fissa dimora che vivono nei dintorni della stazione ferroviaria. La vittima, Camelia Ion, è stata brutalmente uccisa da un uomo che la tormentava da tempo, nonostante fosse stato sottoposto a misure restrittive, tra cui il braccialetto elettronico. L’omicidio annunciato Venerdì notte, poco dopo le 2, l’uomo, un 41enne romeno, ha colto di sorpresa la donna, aggredendola e soffocandola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Camelia Ion non aveva con sé il cellulare che le era stato fornito proprio per chiedere aiuto in caso di emergenza. L’esame autoptico ha confermato che la causa del decesso è stata il soffocamento. Le indagini e il contesto sociale La procura di Civitavecchia, che segue il caso, ha definito la vicenda di “eccezionale gravità”. Thesocialpost.it - Femminicidio a Civitavecchia: il braccialetto elettronico non ha impedito la tragedia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un altro tragicoha colpito la città di, questa volta coinvolgendo il drammatico contesto dei senza fissa dimora che vivono nei dintorni della stazione ferroviaria. La vittima, Camelia Ion, è stata brutalmente uccisa da un uomo che la tormentava da tempo, nonostante fosse stato sottoposto a misure restrittive, tra cui il. L’omicidio annunciato Venerdì notte, poco dopo le 2, l’uomo, un 41enne romeno, ha colto di sorpresa la donna, aggredendola e soffocandola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Camelia Ion non aveva con sé il cellulare che le era stato fornito proprio per chiedere aiuto in caso di emergenza. L’esame autoptico ha confermato che la causa del decesso è stata il soffocamento. Le indagini e il contesto sociale La procura di, che segue il caso, ha definito la vicenda di “eccezionale gravità”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio Civitavecchia : strangola l’ex compagna in strada. L’uomo aveva il braccialetto elettronico - L'uomo è stato arrestato: aveva un braccialetto elettronico, ma non gli ha impedito di aggredire e strangolare l'ex compagna. La procura: "Purtroppo la vittima è risultata sprovvista del cellulare".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Femminicidio a Civitavecchia : 56enne strangolata dall’ex compagno - anche lui aveva il braccialetto elettronico - Anche alla vittima era stato consegnato un cellulare per intercettare l’avvicinamento dell’uomo. 30 di notte. Le tre donne sono state uccise dall’uomo che avevano denunciato e dal quale volevano proteggersi affidandosi alla giustizia. Le indagini della polizia hanno portato subito all’individuazione dell’ex compagno, già indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Femminicidio a Civitavecchia : 56enne strangolata dell’ex compagno - anche lui aveva il braccialetto elettronico - Per l’uomo, in stato di fermo, è stata richiesta la convalida al gip del tribunale. Nel caso del femminicidio di Civitavecchia, si sa che contestualmente all’applicazione del braccialetto elettronico e al divieto di avvicinamento alla donna, all’uomo era stato assegnato anche un telefono cellulare per segnalare l’eventuale avvicinamento alla sua ex compagna. (Ilfattoquotidiano.it)