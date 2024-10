Dalla surrogata al suicidio assistito. È la Gallo che mette sempre il becco (Di sabato 19 ottobre 2024) Il segretario dell’associazione Coscioni è l’avvocato che guida la rivolta contro la legge sull’utero in affitto reato universale: «Ricorreremo nei tribunali e alla Consulta». Per lei pure l’eutanasia «è libertà di scelta». Laverita.info - Dalla surrogata al suicidio assistito. È la Gallo che mette sempre il becco Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 19 ottobre 2024) Il segretario dell’associazione Coscioni è l’avvocato che guida la rivolta contro la legge sull’utero in affitto reato universale: «Ricorreremo nei tribunali e alla Consulta». Per lei pure l’eutanasia «è libertà di scelta».

