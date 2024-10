Cerca funghi in Trentino e viene aggredito da un orso (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Un uomo è stato aggredito da un orso questo pomeriggio nei boschi di Bleggio Superiore in Trentino. L'uomo aveva intrapreso una passeggiata alla riCerca di funghi quando è stato aggredito alle spalle. Il plantigrado ha colpito più volte l'uomo ferendolo con le zampe a schiena e braccia. Rientrato in paese a piedi, l'uomo ha lanciato l'allarme. Come informa la Provincia Autonoma di Trento, i reperti genetici lasciati sui vestiti potranno serviranno all'identificazione dell'orso al fine di procedere alla rimozione come previsto dal piano Pacobace. Agi.it - Cerca funghi in Trentino e viene aggredito da un orso Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Un uomo è statoda unquesto pomeriggio nei boschi di Bleggio Superiore in. L'uomo aveva intrapreso una passeggiata alla ridiquando è statoalle spalle. Il plantigrado ha colpito più volte l'uomo ferendolo con le zampe a schiena e braccia. Rientrato in paese a piedi, l'uomo ha lanciato l'allarme. Come informa la Provincia Autonoma di Trento, i reperti genetici lasciati sui vestiti potranno serviranno all'identificazione dell'al fine di procedere alla rimozione come previsto dal piano Pacobace.

