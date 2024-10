Lopinionista.it - “Viaggio nel tempo” con la collezione di Aeronautica Militare

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Speciale capsule collection sulla leggendaria unità d’elite nata nel 1917 e che riuniva i migliori piloti della Prima Guerra Mondiale La storia dell’è costellata di imprese leggendarie e figure eroiche, tra cui spicca la 91ª Squadriglia, meglio conosciuta come la “Squadriglia degli Assi”. Fondata il 1° maggio 1917 sotto il comando del capitano Guido Tacchini, questa unità d’elite riuniva i migliori piloti della Prima Guerra Mondiale, autentici maestri del volo, noti per coraggio e abilità in battaglia. Per celebrare questa iconica formazione, Cristiano di Thiene ha creato una capsule collection che non si limita a omaggiare gli eroi del passato ma ne attualizza i valori. Pensata per chi, oggi come allora, aspira all’eccellenza, questanon offre solo abbigliamento, ma è un’esperienza unica, una storia da indossare con orgoglio.