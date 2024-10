“Universal scaricò Liam Payne pochi giorni prima della morte”. La rivelazione del tabloid (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Un duro colpo pochi giorni prima della sua tragica morte: Liam Payne sarebbe stato informato da poco della rescissione del contratto da parte della sua casa discografica, la Universal Music. Lo ha rivelato il tabloid inglese Daily Mail, citando diverse fonti all’interno del mondo musicale. Nel 2016, all’età di 22 anni, il cantante aveva siglato un accordo con l’etichetta Capitol Records, di proprietà della Universal, per lanciare la sua carriera da solista. Il giovane si era detto “entusiasta” dell’accordo, ritenuto molto redditizio. Nel recente rimpasto della società, Capitol Records è passata sotto l'etichetta principale. epa11665203 Candles burn during a memorial service for the deceased British singer Liam Payne at Forum in Copenhagen, Denmark, 17 October 2024. Quotidiano.net - “Universal scaricò Liam Payne pochi giorni prima della morte”. La rivelazione del tabloid Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Un duro colposua tragicasarebbe stato informato da pocorescissione del contratto da partesua casa discografica, laMusic. Lo ha rivelato ilinglese Daily Mail, citando diverse fonti all’interno del mondo musicale. Nel 2016, all’età di 22 anni, il cantante aveva siglato un accordo con l’etichetta Capitol Records, di proprietà, per lanciare la sua carriera da solista. Il giovane si era detto “entusiasta” dell’accordo, ritenuto molto redditizio. Nel recente rimpastosocietà, Capitol Records è passata sotto l'etichetta principale. epa11665203 Candles burn during a memorial service for the deceased British singerat Forum in Copenhagen, Denmark, 17 October 2024.

