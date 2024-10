Sei giovani coinvolti in una rissa nel quartiere Chiaia di Napoli: le indagini proseguono (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca di Napoli è scossa da un episodio violento che ha visto coinvolti sei ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni nella notte scorsa. Questi giovani, provenienti da famiglie benestanti, sono stati protagonisti di una rissa nel comune quartiere di Chiaia. Le forze dell’ordine, prontamente intervenute, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi e identificare eventuali complici. Il contesto della rissa a Chiaia Il quartiere Chiaia è noto per il suo fascino e la sua vivacità, ma non è estraneo a episodi di violenza giovanile. La scorsa notte, in particolare, gli agenti dei carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione al numero d’emergenza 112, che denunciava una violenta rissa in via Ascensione. Gaeta.it - Sei giovani coinvolti in una rissa nel quartiere Chiaia di Napoli: le indagini proseguono Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca diè scossa da un episodio violento che ha vistosei ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni nella notte scorsa. Questi, provenienti da famiglie benestanti, sono stati protagonisti di unanel comunedi. Le forze dell’ordine, prontamente intervenute, hanno avviato leper ricostruire la dinamica degli eventi e identificare eventuali complici. Il contesto dellaIlè noto per il suo fascino e la sua vivacità, ma non è estraneo a episodi di violenzale. La scorsa notte, in particolare, gli agenti dei carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione al numero d’emergenza 112, che denunciava una violentain via Ascensione.

