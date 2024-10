Premio Metauro, scelti i 3 finalisti. Domani cerimonia a Fermignano (Di venerdì 18 ottobre 2024) La 29ª edizione del "Premio Letterario Metauro", dopo il Teatro Sanzio di Urbino, il castello Brancaleoni di Piobbico e la chiesa di San Francesco di Mercatello sul Metauro, arriva all’ex Lanificio Carotti a Fermignano, luogo legato a doppia mandata alla storia del paese. Qui, Domani, alle 17, si terrà la giornata conclusiva di questo Premio letterario sempre più unico nel suo genere e conosciuto in tutta Italia, avendo premiato in questi tre decenni nomi importanti della poesia contemporanea da Franco Fortini a Valerio Magrelli, da Valentino Zeichen a Milo De Angelis, da Rosita Copioli a Roberto Mussapi, da Francesco Scarabicchi a Iolanda Insana, da Antonella Anedda a Maurizio Cucchi. Ilrestodelcarlino.it - Premio Metauro, scelti i 3 finalisti. Domani cerimonia a Fermignano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La 29ª edizione del "Letterario", dopo il Teatro Sanzio di Urbino, il castello Brancaleoni di Piobbico e la chiesa di San Francesco di Mercatello sul, arriva all’ex Lanificio Carotti a, luogo legato a doppia mandata alla storia del paese. Qui,, alle 17, si terrà la giornata conclusiva di questoletterario sempre più unico nel suo genere e conosciuto in tutta Italia, avendo premiato in questi tre decenni nomi importanti della poesia contemporanea da Franco Fortini a Valerio Magrelli, da Valentino Zeichen a Milo De Angelis, da Rosita Copioli a Roberto Mussapi, da Francesco Scarabicchi a Iolanda Insana, da Antonella Anedda a Maurizio Cucchi.

