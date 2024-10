Maltempo a Siena, ritrovato un cavallo nel fiume: immagini drammatiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Siena e provincia sommerse dall'acqua dopo che forti piogge si sono abbattute sul territorio. Non pochi i danni provocati dai rovesci. Per fortuna un cavallo è stato recuperato dal fiume Staggia, vicino a Siena. Il proprietario, dopo essere stato rintracciato, ha fatto sapere di averne persi 5. E uno di questi purtroppo è stato ritrovato morto. Liberoquotidiano.it - Maltempo a Siena, ritrovato un cavallo nel fiume: immagini drammatiche Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)e provincia sommerse dall'acqua dopo che forti piogge si sono abbattute sul territorio. Non pochi i danni provocati dai rovesci. Per fortuna unè stato recuperato dalStaggia, vicino a. Il proprietario, dopo essere stato rintracciato, ha fatto sapere di averne persi 5. E uno di questi purtroppo è statomorto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due in manette per lo spaccio a cavallo fra le province di Arezzo e Siena - Una perquisizione dei poliziotti del commissariato con le unità cinofile della Polizia, giunte appositamente da Firenze, in un vastissimo ambiente di campagna nel comune di Cetona, luogo dove gli investigatori ritenevano che venisse occultata la droga per lo spaccio ha consentito di rinvenire in un casale 20 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 2 chili. (Corrieretoscano.it)

Palio di Siena - trionfa la contrada della Lupa con il fantino Dino Pes (il più anziano) e il cavallo (esordiente) Benitos - La Contrada con i colori bianco e nero con liste arancio ha conquistato così il Drappellone disegnato dall’artista Riccardo Guasco, detto Rik. Il precedente Palio della Madonna di Provenzano di luglio era stato vinto dalla contrada dell’Onda con il cavallo Tabacco e il fantino Carlo Sanna detto Brigante. (Ilfattoquotidiano.it)

Palio di Siena - vince la Lupa con il cavallo Benitos dopo una cavalcata sempre in testa (video) - La corsa sul tufo in piazza del Campo si è svolta questa sera, con l’ingresso dei cavalli alle 19, dopo il rinvio di ieri, venerdì 16, giorno tradizionale del Palio, imposto dalla pioggia improvvisa. L'articolo Palio di Siena, vince la Lupa con il cavallo Benitos dopo una cavalcata sempre in testa (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)