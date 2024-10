L’Inter veste ancora Canali, confermata la partnership: nuova collezione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue la partnership tra Inter e Canali, con la nuova collezione esclusiva per la stagione Autunno Inverno 2024/25. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato attraverso il sito ufficiale. confermata LA partnership – “I capi, pensati per i giocatori della Prima Squadra delL’Inter, incarnano l’equilibrio perfetto tra funzionalità e stile, con un design contemporaneo. Capi progettati per adattarsi con versatilità alle esigenze dei giocatori, con tessuti performanti ed estremamente confortevoli. L’allenatore Simone Inzaghi, il Management e lo staff del Club vestono invece un completo di lana Impeccabile con camicia, pullover di lana merino e cravatta di seta jacquard. Insieme, un soprabito imbottito tre quarti di nylon soft touch e un carcoat morbido e resistente. Inter-news.it - L’Inter veste ancora Canali, confermata la partnership: nuova collezione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue latra Inter e, con laesclusiva per la stagione Autunno Inverno 2024/25. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato attraverso il sito ufficiale.LA– “I capi, pensati per i giocatori della Prima Squadra del, incarnano l’equilibrio perfetto tra funzionalità e stile, con un design contemporaneo. Capi progettati per adattarsi con versatilità alle esigenze dei giocatori, con tessuti performanti ed estremamente confortevoli. L’allenatore Simone Inzaghi, il Management e lo staff del Club vestono invece un completo di lana Impeccabile con camicia, pullover di lana merino e cravatta di seta jacquard. Insieme, un soprabito imbottito tre quarti di nylon soft touch e un carcoat morbido e resistente.

