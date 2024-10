Ilgiorno.it - Guerra per la Curva Sud a colpi di pistola e bombe carta: Enzino, Lucci e il lato oscuro della tifoseria

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La faida per il dominio. Il tentativo di cacciare da San Siro i rivali in ascesa, i propositi di vendetta sbandierati ai quattro venti dagli osteggiati e la possibile mossa d’anticipo del leader che non voleva spartire nulla con nessuno e che avrebbe ordinato al suo braccio armato di eliminare un ostacolo non si sa quanto temibile. Ecco il movente, almeno secondo l’accusa, del tentato omicidio del cinquantunenne Enzo Anghinelli, aggredito adila mattina del 12 aprile 2019 da due uomini in scooter. Un agguato che ha reso per sempre invalida la vittima, ma che ha solo scalfito l’aura da immortale del narcotrafficante che di un altro raid datato 1998 porta nel petto una pallottola che i medici non riuscirono a estrarre.