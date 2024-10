Ilfoglio.it - È tempo di una clemenza nelle carceri, cari parlamentari: un appello trasversale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non c’è più: bisogna fermare la strage di vite e dirittiitaliane. Più di quanto non sia mai stato, leitaliane sono diventate un luogo di morte e disperazione. Dall’inizio dell’anno ormai ben oltre settanta le persone si sono tolte la vita dietro le sbarre, quanti non mai dall’inizio del secolo in poco più di nove mesi. E con loro hanno deciso di farla finita sette agenti di polizia penitenziaria. Ognuno di loro avrà avuto le proprie personali ragioni per arrivare a quella scelta ultima ed estrema, ma quelle morti ci interrogano sull’ambiente di vita e professionale in cui avvengono e sulle sue croniche carenze. Sono ormai 62.000 i detenutiitaliane, circa quattordicimila in più dei posti effettivamente disponibili. In un anno, quasi quattromila in più.