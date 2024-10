Mancini posta un ricordo di Mantovani, i tifosi arabi: “Torna in Italia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'esperienza di Roberto Mancini sula panchina dell'arabia Saudita è a un bivio e a poco più di un anno dalla sua nomina Golssip.it - Mancini posta un ricordo di Mantovani, i tifosi arabi: “Torna in Italia” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'esperienza di Robertosula panchina dell'a Saudita è a un bivio e a poco più di un anno dalla sua nomina

Arabia Saudita - i tifosi contro Mancini : la risposta del Ct – VIDEO - Arabia Saudita, momento delicato per la nazionale di Roberto Mancini, finito nel mirino dei tifosi e dei giornalisti sauditi Continua tra molte difficoltà il percorso dell’Arabia Saudita di Mancini ai prossimi mondiali. Come riportato da Goal, il tecnico è finito nel mirino dei tifosi e dei giornalisti sauditi dopo il pareggio per 0-0 contro il […]. (Calcionews24.com)