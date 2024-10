La Bce taglia i tassi di interesse di altri 25 punti: è la terza volta di fila (Di giovedì 17 ottobre 2024) Com’era previsto, la Banca centrale europea ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base. La Bce lo ha comunicato dopo la riunione a Lubiana, in Slovenia. Il tasso sui depositi scende così al 3,25 per cento, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40 per cento e quello sui prestiti marginali al 3,65 per cento. Si tratta del terzo taglio consecutivo operato dal Consiglio direttivo. L’ultimo taglio di 25 punti voluto da Francoforte risale a un mese fa, il 12 settembre. La Bce: «Tasso ridotto per le prospettive di inflazione» La Banca centrale europea ha spiegato: «La decisione di ridurre il tasso scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria». Lettera43.it - La Bce taglia i tassi di interesse di altri 25 punti: è la terza volta di fila Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Com’era previsto, la Banca centrale europea hato ididi 25base. La Bce lo ha comunicato dopo la riunione a Lubiana, in Slovenia. Il tasso sui depositi scende così al 3,25 per cento, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40 per cento e quello sui prestiti marginali al 3,65 per cento. Si tratta del terzo taglio consecutivo operato dal Consiglio direttivo. L’ultimo taglio di 25voluto da Francoforte risale a un mese fa, il 12 settembre. La Bce: «Tasso ridotto per le prospettive di inflazione» La Banca centrale europea ha spiegato: «La decisione di ridurre il tasso scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria».

