Damiano David il nuovo singolo è Born With a Broken Heart

Born With a Broken Heart è il nuovo singolo di Damiano David, il secondo del suo progetto da solista Venerdì 25 ottobre sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica Born With a Broken Heart il nuovo singolo di Damiano David, che l'artista ha svelato nei giorni scorsi con alcuni estratti sui suoi social, e già disponibile in pre-order. Born With A Broken Heart arriva dopo Silverlines, brano scelto dall'artista come anticipazione del suo progetto solista e prodotto da Labirinth, in cui mostra un lato inedito e più intimo della sua scrittura.

