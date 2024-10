Bomba sotto l’auto di un finanziere, tra gli arrestati anche l’uomo indagato per la morte di Lucia Salcone a Foggia (Di giovedì 17 ottobre 2024) C'è anche il marito di Lucia Salcone, indagato per l'omicidio volontario della donna, tra gli arrestati per l'attentato dinamitardo andato in scena a Bacoli nel marzo del 2023 ai danni di un ufficiale della Guardia di Finanza. Fanpage.it - Bomba sotto l’auto di un finanziere, tra gli arrestati anche l’uomo indagato per la morte di Lucia Salcone a Foggia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) C'èil marito diper l'omicidio volontario della donna, tra gliper l'attentato dinamitardo andato in scena a Bacoli nel marzo del 2023 ai danni di un ufficiale della Guardia di Finanza.

