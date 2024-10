Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)DEL 16 OTTOBREORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA COMPLICE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA APPIA A SUD DELLA CAPITALE, SULLA NETTUNESE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI CECCHINA E DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI RALLENTANTA ANCHE SULLA FLAMINIA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO DA TOR DI QUINTO A GROTTAROSSA INFINE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TOGLIATTI A TOR CERVARA SEMPRE VERSO IL RACCORDO CAMBIAMO ARGOMENTO: PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUONO I LAVORI IN FASCIA SERALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.