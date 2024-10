M. S. Severino, presentata la nuova stagione teatrale: si parte a dicembre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) M. S. Severino – Sarà Massimo De Matteo, il 3 dicembre con Miseria e Nobiltà, a battezzare la stagione 2024/2025 del Teatro comunale, mentre la chiusura del cartellone, fissata per il 17 aprile, è affidata alla comicità di Peppe Iodice con il suo spettacolo Ho visto Maradona. Nel mezzo, altre sei date con altrettanti artisti in scena sul palco del teatro sanseverinese, con Sal Da Vinci (‘Non si fanno più miracoli’, 19 dicembre); Francesco Procopio (Grisù Giuseppe e Maria, 8 gennaio); Lopez e Solenghi (Dove eravamo rimasti, 23 gennaio); Peppe Barra (Piano e voce, 13 febbraio); Biagio Izzo (L’arte della truffa, 25 febbraio); Francesco Cicchella (Tante cose belle, 6 marzo). «Un cartellone di qualità che valorizza la tradizione del teatro italiano e rende la città di Mercato S. Zon.it - M. S. Severino, presentata la nuova stagione teatrale: si parte a dicembre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) M. S.– Sarà Massimo De Matteo, il 3con Miseria e Nobiltà, a battezzare la2024/2025 del Teatro comunale, mentre la chiusura del cartellone, fissata per il 17 aprile, è affidata alla comicità di Peppe Iodice con il suo spettacolo Ho visto Maradona. Nel mezzo, altre sei date con altrettanti artisti in scena sul palco del teatro sanseverinese, con Sal Da Vinci (‘Non si fanno più miracoli’, 19); Francesco Procopio (Grisù Giuseppe e Maria, 8 gennaio); Lopez e Solenghi (Dove eravamo rimasti, 23 gennaio); Peppe Barra (Piano e voce, 13 febbraio); Biagio Izzo (L’arte della truffa, 25 febbraio); Francesco Cicchella (Tante cose belle, 6 marzo). «Un cartellone di qualità che valorizza la tradizione del teatro italiano e rende la città di Mercato S.

