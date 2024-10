Ilgiorno.it - Lodi, sono tazza di te!. L’arte di bere con creatività

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il successo della prima edizione di “di te!” – che tra 2021 e 2022 ha viaggiato per l’Italia, da Milano a Lugano, Vietri sul Mare e Faenza, fino ad Albissola Marina – questa seconda edizione “coi baffi” avrà due tappe: la prima alla Fabbrica del Vapore a Milano da oggi al 30 ottobre e la seconda anell’ex Chiesa dell’Angelo dal 14 dicembre al 26 gennaio. In mostra tazze progettate da 26 donne – il tema libero senza vincoli di dimensione, materiale, funzione –, e 12 “special guests“ da quasi tutta l’Italia che hanno proposto affascianti e inaspettate “tazze salva baffo”, rileggendo l’estetica vittoriana in chiave contemporanea. E a loro si è chiesto di donare il propria creazione per supportare la Fondazione Archè che dal 1991 accoglie nelle tre comunità madri e bambini in difficoltà aiutandoli a riprogettare un futuro migliore.