Agi.it - Il grande maestro di scacchi accusato di aver imbrogliato nascondendo un cellulare in bagno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Imbrogliare aunin un, attaccandolo a un water. Questa è l'accusa mossa contro Kirill Shevchenko, 22 anni, nato in Ucraina ma da qualche anno assoldato dalla federazione rumena. Ildi Kiev è stato espulso dal campionato spagnolo a squadre in corso a Melilla, enclave in terra africana, a seguito delle prove indiziarie raccolte nei suoi confronti. E se il 'cheating' è un problema assai diffuso in questo sport, soprattutto online, la portata di questo possibile scandalo è enorme data proprio la forza del giocatore coinvolto, numero 69 del mondo. Cosa è successo Glisti, come i calciatori, vengono cercati dalle varie squadre che partecipano ai campionati nazionali affinché partecipino alle varie edizioni.