Emergenza idrica, consiglio comunale in seduta aperta a Fossacesia: invitati Regione, Sasi ed Ersi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un consiglio comunale in seduta aperta è stato convocato a Fossacesia per mercoledì 23 ottobre alle ore 17:30, nella sala consiliare del Comune.Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha invitato a partecipare tutti gli enti interessati, dimostrando l’importanza del tema a livello regionale e Chietitoday.it - Emergenza idrica, consiglio comunale in seduta aperta a Fossacesia: invitati Regione, Sasi ed Ersi Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uninè stato convocato aper mercoledì 23 ottobre alle ore 17:30, nella sala consiliare del Comune.Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha invitato a partecipare tutti gli enti interessati, dimostrando l’importanza del tema a livello regionale e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il centrosinistra attacca sulla sicurezza : "Negata la discussione in Consiglio comunale" - I gruppi consiliari Pd, La Città delle Persone e Sinistra Unita per Pisa incalzano sul tema sicurezza, a seguito dello scorso Consiglio comunale del 14 ottobre. Nell'assemblea, scrive la coalizione, c'è stato un "atteggiamento irresponsabile e sordo della maggioranza di destra e del gruppo... (Pisatoday.it)

Ok del consiglio comunale : l'hospice pediatrico di via Falloppio avrà due piani in più - Quasi all'unanimità è passata la variante che consentirà l'ampliamento del. Con il via libera alla variante la struttura che ospiterà i bambini avrà due piani in più rispetto al progetto originario. E' arrivato il via libera del Consiglio comunale per il nuovo hospice pediatrico di via Falloppio. . (Padovaoggi.it)

Blocco dell'attività edile nelle zone alluvionate : il consiglio comunale approva la mappa delle aree esentate - Approvata dal Consiglio comunale la mappa del territorio cosiddetto urbanizzato, uno snodo tecnico che di fatto impedirà - fuori da questo territorio perimetrato - espansioni urbanistiche, ma anche attività edile meno impattante, come modifiche di edifici, demolizioni e ricostruzioni e cambi di... (Forlitoday.it)