Ciclismo su pista, i quartetti dell'Italia dell'inseguimento a squadre per i Mondiali 2024

Inizieranno quest'oggi i Mondiali 2024 di Ciclismo su pista, che si terranno a Ballerup, in Danimarca: nella sessione mattutina della prima giornata saranno subito all'opera i quartetti dell'Italia dell'inseguimento a squadre, e con la pubblicazione delle startlist sono state svelate le scelte del commissario tecnico azzurro. Il CT dell'Italia, Marco Villa, ha scelto per le qualificazioni femminili, che scatteranno alle ore 11.30, il quartetto formato da Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, mentre per il settore maschile, al via alle ore 12.40, ha optato per la formazione composta da Davide Boscaro, Renato Favero, Francesco Lamon e Manlio Moro.

